Gran successo per il concerto della Banda musicale della Guardia di Finanza alle Mura Timoleontee di Gela

Il 26 giugno, presso il parco archeologico delle “Mura Timoleontee” di Gela, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Direttore Leonardo Laserra Ingrosso ha tenuto un concerto aperto alla cittadinanza, che ha visto la partecipazione di oltre 2000 persone.

L’evento, organizzato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta unitamente all’amministrazione comunale di Gela con il supporto di ENI Spa, ha rappresentato un ponte ideale tra le celebrazioni del 249° Anniversario della fondazione della Guardia di Finanza e l’80° Anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia. La serata ha consentito di ricordare la memoria di alcuni militari della Guardia di Finanza che hanno perso la vita nel luglio 1943, nel corso delle operazioni militari connesse allo sbarco alleato in Sicilia, alla presenza dei loro famigliari, con un sentito omaggio.

Dopo il tradizionale “silenzio”, infatti, sono state invitate sul palco le famiglie del Brigadiere Santo Arena e del Finanziere scelto Grazio Scontrino, caduti nel corso dello sbarco sulla spiaggia di Gela e dei bombardamenti della città di Caltanissetta, ai quali è stata donata una targa commemorativa, appositamente realizzata per la ricorrenza.

Successivamente, una struggente interpretazione della preghiera del finanziere ha dato inizio al concerto, che ha regalato alle Autorità e alla cittadinanza momenti particolarmente emozionanti attraverso un itinerario musicale appositamente creato per l’occasione dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso, con l’esecuzione di brani della grande tradizione siciliana interpretati dal soprano Liliana Aiera, originaria di San Cataldo (CL), che hanno emozionato il pubblico presente.

L’evento ha poi visto l’intervento del Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, Comandante Interregionale della Guardia di Finanza per l’Italia Sud Occidentale, che ha voluto ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la vita nel corso delle operazioni dello sbarco alleato, con particolare riferimento ai 56 militari della Guardia di Finanza caduti nella eroica difesa delle posizioni litoranee dell’isola, e S.E. il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, che ha sottolineato l’eroismo e il senso del dovere di chi ha anteposto il bene comune alla propria vita nonchè l’importanza di mantenere sempre unite le Istituzioni in favore del territorio e delle comunità locali.

In occasione dell’evento, alla presenza anche di S.E. il Presidente della Corte d’Appello, dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, i vertici degli Uffici Giudiziari e altri Magistrati in servizio a Palermo, Caltanissetta e Gela, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Gen. D. Cosimo Di Gesù, il Questore di Caltanissetta, i responsabili delle Forze di Polizia della Provincia e numerosissimi sindaci del territorio, sono stati esposti dodici pannelli riportanti la biografia di alcuni finanzieri caduti nel corso delle operazioni militari in Sicilia, creati appositamente per le celebrazioni dell’80° Anniversario dello sbarco dal Centro Addestramento del Comando Regionale Sicilia.

Il concerto si e concluso con l’esecuzione della marcia d’ordinanza del Corpo e dell’inno nazionale.