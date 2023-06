Gela. Siciliacque comunica interruzione idrica nella zona Spinasanta Alta

Il fornitore di sovrambito Siciliacque ha comunicato che, per eseguire la manutenzione programmata alla cabina MT che alimenta i pozzi e la centrale Giardinello, giovedì 15 interromperà -per il tempo necessario degli interventi- la fornitura idrica nella Spinasanta Alta nel Comune di Gela.

Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, nella giornata seguente all’intervento di Siciliacque, venerdì 16 giugno, non potrà garantire la programmata distribuzione nella sola zona di Spinasanta Alta.

Nella altre zone la distribuzione avverrà regolarmente come da programmazione. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.