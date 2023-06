Furti con spaccata: due arresti della Polizia di Stato a Palermo

La Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha notificato a due palermitani, V.V. e M.G., già detenuti presso la Casa Circondariale “Lorusso-Pagliarelli”, l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari con la quale viene ricostruita una lunga serie di furti, consumati e tentati, e due spaccate consumati nel territorio del Capoluogo a partire dal 2021.

L’attività di indagine, condotta dalla locale Squadra Mobile, sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” – Falchi, ha permesso di ricostruire 8 diversi episodi delittuosi condotti congiuntamente e, in alcuni casi, singolarmente dai due individui. Il complesso quadro investigativo, corroborato grazie all’analisi dei sistemi di video-sorveglianza, all’analisi tecnico-scientifica degli elementi repertati sui luoghi ed attraverso i tradizionali servizi di osservazione, ha permesso di evidenziare gravi indizi di reità a carico degli odierni indagati.

Il modus operandi dei correi era ricorrente: agendo con volto travisato, attraverso la forzatura dei varchi di accesso, entrambi accedevano all’interno dei diversi esercizi commerciali asportando denaro e mercanzia varia. Gli episodi ricostruiti a carico di entrambi sono i seguenti: – Furto aggravato presso un negozio di articoli per animali commesso in data 1.02.2021; – Furto aggravato presso un negozio di articoli per animali commesso in data 04.02.2021; – Furto aggravato presso un negozio di alimentari commesso in data 5.03.2021; – Furto aggravato presso un negozio di articoli fotografici commesso in data 13.03.2021; – Furto aggravato presso un supermercato commesso in data 15.03.2021.

A carico del solo V.V. sono stati ricostruiti i seguenti episodi: – Tentato furto presso una tabaccheria in data 22.12.2022; – Furto aggravato, con la modalità della “spaccata”, presso un centro scommesse commesso in data 31.12.2022; – Furto aggravato, con la modalità della “spaccata”, presso un centro scommesse commesso in data 09.01.2023. La complessa attività di indagine s’innesta nel solco dei risultati conseguenti alle misure che la Polizia di Stato, nel capoluogo palermitano, ha predisposto al fine di rispondere all’emergenza correlata all’aumento dei reati predatori che si registra in tutte le principali città italiane.

L’attività di indagine si accompagna ad un capillare controllo del territorio condotto dalle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che lo scorso 14 giugno ha permesso di sventare un’altra spaccata e due furti che hanno portato all’arresto di 3 persone e alla denuncia di altre 2. Giova precisare che gli indagati sono indiziati in merito ai reati contestati e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.