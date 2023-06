Il figlio ha investito la madre mentre stava effettuando una retromarcia con la propria auto. E’ quanto accaduto ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. La donna, investita, è morta. La vittima, un’anziana di 80 anni è stata travolta dal figlio distrutto per quanto accaduto.

Sul posto è giunta un’ambulanza ma purtroppo per l’anziana non c’è stato nulla da fare: l’ottantenne è morta sul colpo. Sul posto s’è portata anche la polizia locale per effettuare i rilievi del caso.