Disney Word sceglie Sant’Angelo Muxaro: la Adventures by Disney ha inserito tra i tour in Sicilia anche il Comune dell’Agrigentino

Il famoso parco divertimenti di Orlando-Miami, da anni ormai anche tour operator con viaggi in tutto il mondo, punta sui Sicani.

La Adventures by Disney, già in Italia, coi classici tours di Costa Amalfitana, Toscana, Roma ecc, da quest’anno ha inserito in catalogo un tour in Sicilia. Oltre a Palermo, Agrigento, Siracusa e Taormina, il tour fa tappa a Sant’Angelo Muxaro dove gli ospiti vengono accolti in piazza con un ricco buffet tipico e un giro tra le viuzze, incontrando la gente del posto e assaggiando le produzioni locali, come olio d’oliva, miele, biscotti tipici, pistacchi e mandorle, vini locali ed altro, tutto condito di tanta allegria e senso di ospitalità.

Tappa imperdibile per le famiglie americane “U Presepi du Zi Lillo”, un presepe animato che il Sig Lillo cura da più di trenta anni e che ormai è divenuto un appuntamento fisso per gli ospiti che ogni giorno scelgono di visitare il piccolo borgo sicano.

In programma per il 2023, la Adventures Disney ha dieci passaggi a Sant’Angelo Muxaro. Ci lavoriamo già da qualche anno, ci spiega Pierfilippo Spoto di Val di Kam, piccola e nota realtà locale che da anni si spende nell’organizzazione di esperienze di viaggio nei Sicani.

La scelta della Disney, e di chi cura la loro organizzazione in Sicilia, ci rende felici ed è fa da ottimo sprone per continuare quanto fatto in questi anni. Stiamo già lavorando a nuove attrazioni, grazie al bando Borghi del Pnrr, alle misure del Gal Sicani ed altre iniziative al fine di rendere Sant’Angelo sempre più un importante punto di riferimento per la fruizione delle aree interne, così afferma il giovane Sindaco Angelo Tirrito, appena rieletto. Nel piccolo comune dell’ entroterra agrigentino già si festeggia, perché la Adventures Disney, visto il riscontro dei primi passaggi, ha già confermato altri dieci passaggi per il 2024 nel borgo Sicano.