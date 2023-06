Ciclista perde la vita dopo essere stato tamponato da una Mercedes

Quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla passeggiata in bicicletta s’è trasformata in irreparabile tragedia per un uomo di 76 anni che è stato travolto e ucciso nello scontro con una Mercedes guidata da un giovane di 21 anni. E’ accaduto a Lugo. Pare che la bici e l’auto, stessero percorrendo la stessa direzione.

La Mercedes condotta dal ragazzo, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, non sarebbe stata in grado di evitare la bicicletta e avrebbe tamponato violentemente il ciclista che, nell’impatto, sarebbe stato sbalzato diversi metri più avanti. Una caduta che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo alcuno.