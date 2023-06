Campofranco. Il sindaco al concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza a Gela

CAMPOFRANCO. Il Sindaco Rosario Nuara, accompagnato dall’istruttore di Polizia Municipale Bellanca Alberto e dal dipendente Giuseppe Scozzaro, ha partecipato al concerto della Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza, svoltosi nel parco urbano delle “Mura Timoleontee” a Gela. Il concerto è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Gela e con il supporto di ENI.

La Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza è giunta a pieno organico da Roma, sotto la direzione del Maestro Leonardo Laserra Ingrosso, per celebrare il 249° anniversario di vita del Corpo e l’80° anniversario dello Sbarco Alleato in Sicilia. Questo importante evento commemora anche le prime vittime dello Sbarco Alleato, che furono proprio alcuni finanzieri in servizio nella nostra provincia.

Inoltre, desideriamo rivolgere un elogio speciale al nostro amico e compaesano Franco Scozzaro, membro della Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza. Il suo talento musicale e la sua dedizione all’arte hanno contribuito in modo significativo alla bellezza della serata. Franco è un esempio di eccellenza e orgoglio per Campofranco, e siamo lieti di vederlo rappresentare la nostra comunità in un evento così prestigioso.

L’amministrazione comunale di Campofranco ha espresso la sua gratitudine alla Banda Musicale del Corpo della Guardia di Finanza, al Maestro Leonardo Laserra Ingrosso, al Comune di Gela e a ENI per l’organizzazione di questa indimenticabile serata. “Continueremo a sostenere iniziative culturali e commemorative di tale rilevanza, che contribuiscono a rinsaldare i legami tra le nostre comunità e a preservare la memoria storica”, ha concluso il sindaco.