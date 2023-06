Caltanissetta. Rete Civica della Salute sosterrà l’iniziativa della Cgil a sostegno Sanità Pubblica

CALTANISSETTA. La Rete Civica della Salute di Caltanissetta sostiene l’iniziativa organizzata dalla Cgil in difesa della sanità pubblica e partecipa all’organizzazione e alla promozione due sit-in provinciali che si svolgeranno uno il 21 giugno a Gela, che avrà la partecipazione del coordinatore distrettuale RCS Alex Pepe e del referente civico RCS Rocco Giudice e l’altro il 22 a Caltanissetta presso i presidi ospedalieri dalle ore 10:00 alle 13:00 al quale parteciperà il coordinatore provinciale Giancarlo La Rocca e la referente civica Dina Falzone.

L’iniziativa, che precorrere la grande manifestazione nazionale della Cgil , vedrà la partecipazione, oltre che di un’ampia rete di associazioni laiche e cattoliche, anche di una rappresentanza della Rete Civica della Salute, si svolgerà a Roma il 24 giugno con concentramento in piazza della Repubblica ore 10:00 e comizio conclusivo in piazza del Popolo, in difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale.

“La RCS – ha sottolineato il suo coordinatore provinciale Giancarlo La Rocca – ritiene Bene Comune il diritto alla tutela della salute e fondamentale la salvaguardia del Servizio Sanitario Nazionale in grave depauperamento. Pertanto considera prioritari gli obiettivi del PNRR che investe sulla Sanità di Prossimità che deve integrare i servizi assistenziali sanitari e sociali attraverso le Case di Comunità. Questa opportunità – conclude La Rocca – non può essere sprecata, per questo i Riferimenti Civici della Salute scendono in piazza”.