Caltanissetta. Questione Tributi. Il presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro: “Sollecitato invano ripristino protocollo con Ordini di riferimento”

“In qualità di Presidente pro-tempore dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro mi vedo costretta a usare tale mezzo di comunicazione, in considerazione dell’atteggiamento da Lei mostrato, con i fatti, nei confronti della categoria dei Professionisti.

Ricorderà certamente tutte le volte che ho sollecitato, per il Suo tramite, del ripristino dei protocolli d’intesa tra il Servizio Tributi del Comune di Caltanissetta e gli Ordini Professionali tecnici di riferimento. Tutto ciò in considerazione della impossibilità di contatti telefonici ed accessi senza la preventiva prenotazione da effettuarsi in coda e, possibilmente, al mattino presto per ottenere un numero che possa consentire la trattazione durante il normale orario di ricezione del pubblico.

Il giorno 15 c.m. a margine della inaugurazione del “Ristorante Didattico”, ancora una volta, ho sollecitato il ripristino del protocollo, sottolineandone il vantaggio che ne sarebbe derivato anche all’Amministrazione, nonché del sollievo ai contribuenti, oggi costretti a prenotazioni “volanti” da effettuare alle ore 05,00 del mattino, per una prima prenotazione di conoscenza della richiesta pervenuta e, una seconda coda e prenotazione per la esibizione della documentazione probatoria utile alla definizione della pratica.

Cortesemente mi ha chiesto di contattarla la settimana successiva, oggi corrente, per un incontro interlocutorio.

Apprendo, da comunicati stampa invece, che il giorno 16 c.m. la Sua Amministrazione ha emanato un bando per l’attivazione, a partire dal 30/06/2023 di un protocollo d’intesa da stipulare con i C.A.F. per l’accesso alla piattaforma informatica dell’ufficio tributi per la definizione diretta delle pratiche gestite, nonché la possibilità di interloquire con il personale dell’Ufficio Tributi”.

