Caltanissetta. Questione Tributi, il Comune: “Accesso diretto a Piattaforma telematica dei Tributi; convenzione con i Centri Servizi poi ampliata anche ai professionisti di settore”

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo dal Comune nota in replica al presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla questione della stipula di convenzioni con il Comune di Caltanissetta per l’accesso diretto alla Piattaforma telematica dei Tributi, con lo scopo di semplificare e rendere più rapida la soddisfazione delle istanze dei contribuenti .

“In riferimento all’Avviso emanato dall’Amministrazione comunale per la stipula di convenzioni con il Comune di Caltanissetta per l’accesso diretto alla Piattaforma telematica dei Tributi, con lo scopo di semplificare e rendere più rapida la soddisfazione delle istanze dei contribuenti, si specifica che queste possono essere sottoscritte da tutti i Centri Servizi di Assistenza Fiscale e, successivamente, sarà ampliata ai professionisti di settore.

La precisazione è dovuta a chiarimento di una nota pervenuta dalla presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Rosalia Lo Brutto, riguardo la possibile esclusione dei professionisti del settore a potere sottoscrivere la Convenzione per l’accesso alla piattaforma dei tributi.

L’iniziativa avviata dal Comune di Caltanissetta, che per il cittadino utente sarà totalmente gratuita, ha lo scopo esclusivo di semplificare e rendere più rapida possibile la soddisfazione delle istanze dei contribuenti. Per queste ragioni è interesse dell’Amministrazione comunale allargare il più possibile la Convenzione ai Centri Servizi di Assistenza Fiscale, prevedendo di estenderla a tutti i professionisti del settore. Infatti, la Delibera n. 53 del 16 giugno scorso, approvata dalla giunta guidata dal sindaco Gambino, ha previsto specificamente che la Convenzione successivamente potrà essere stipulata anche con i professionisti del settore.

“Il fatto che l’attenzione, prioritariamente, sia stata destinata a risolvere nell’immediato il problema principale generato dalla carenza di personale dell’ufficio e dal sistema informativo inadeguato – dichiara l’assessore ai Tributi, Giuseppe La Mensa – causa di lunghe e scomode code alle quali sono costretti da anni e anni i contribuenti, anche per accedere a informazioni di base (code che ultimamente si sono limitate, grazie alle misure attivate nelle settimane scorse), non significa che ci sarà un effetto discriminatorio nei confronti dei fornitori di servizi.

Tutt’altro! Ho ben presente la qualità del supporto che i professionisti del settore possono dare per rendere fluida ed efficiente l’interazione tra ufficio e contribuenti – continua l’assessore. Per questa ragione abbiamo da subito inserito in delibera la previsione di ampliare la possibilità di Convenzione a questa categoria che – conclude La Mensa – non mi stancherò mai di ringraziare”.