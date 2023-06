Caltanissetta, Processo Montante. Giornalista: “Con lui solo rapporti professionali”

Ad Antonello Montante non ho mai inviato articoli prima della loro pubblicazione. Sia con lui che con Marco Venturi, c’erano rapporti di natura professionale”. Lo ha affermato il giornalista Giuseppe Oddo, prima inviato del Sole 24 ore e poi collaboratore dell’Espresso, deponendo al processo sul sistema Montante che si celebra a Caltanissetta nei confronti di 30 imputati.

Oddo, rispondendo alle domande dell’avvocato Giuseppe Panepinto, ha detto di aver conosciuto Montante nel 2009 quando il suo giornale gli chiese di lavorare dalla Sicilia.

“All’epoca Confindustria – ha detto Oddo – era presente nel governo regionale. Il presidente era Ivan Lo Bello. Mi venne chiesto dal mio direttore di prendere dei contatti anche con Montante con il quale avevo solo dei rapporti di natura professionale. Ero interessato soprattutto alla spesa pubblica. Attraverso Confindustria Sicilia potevo avere dei contatti sugli equilibri della regione poiche’ ero interessato ai meccanismi di bilancio. Ero anche a conoscenza del fatto che Montante facesse parte del Cda del Sole 24 ore.

Poco dopo ci siamo allontanati anche per via dell’avviso di garanzia che gli fu mandato. Successivamente Montante usci’ dal Cda ed entro’ Venturi.

Nel frattempo c’era una brutta situazione al Sole 24 ore perche’ vi fu un crollo nelle vendite e alcuni giornalisti, soprattutto gli inviati, entrammo in contrasto con la direzione. Era mio interesse far sapere a Montante questa situazione che viveva il giornale perche’ era il rappresentante di Confindustria. Credo che Montante fece un intervento con il direttivo”.

“Montante mi disse che i familiari del direttore di Live Sicilia Francesco Foresta e dell’editore Giuseppe Amato avevano avuto problemi con la giustizia e mi chiese di fare un articolo. Parlo’ male di loro. Mi consegno’ anche delle carte. Risposi che avrei fatto le mie opportune verifiche, ma non emerse nulla di particolare”. Lo ha affermato il giornalista Giuseppe Oddo deponendo oggi al processo che si celebra davanti al tribunale di Caltanissetta sul cosiddetto Sistema Montante nei confronti di 30 imputati. “Dissi a Montante – ha aggiunto Oddo – che non avrei potuto scrivere nessun articolo. Su questo episodio, non ho ricevuto pressioni da Montante”