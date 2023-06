Caltanissetta piange l’improvvisa scomparsa di un noto panettiere di 38 anni

CALTANISSETTA. In queste ore la città di Caltanissetta piange la scomparsa del giovane panettiere Andrea Formica. Il noto commerciante di 38 anni, particolarmente apprezzato per la qualità dei suoi prodotti che giornalmente proponeva agli affezionati clienti del proprio forno di viale Sicilia, se n’è andato a seguito di un malore che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo alcuno.

A quanto sembra, il giovane panettiere nisseno, sposato e padre di tre figli, s’è sentito male nel primo pomeriggio a casa sua. Immediati i soccorsi giunti sul posto: s’è cercato in ogni modo di rianimarlo e di strapparlo alla morte. Andrea Formica è stato anche portato in ospedale al Pronto Soccorso, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Una scomparsa che ha destato parecchia commozione a Caltanissetta dove il giovane panettiere, oltre ad essere stimato come persona, era anche parecchio apprezzato per la sua produzione all’interno del proprio panificio che è uno tra i più rinomati della Città per la qualità degli ingredienti e per la bontà dei prodotti.

Tanto il dolore misto ad incredulità sul web con tanti commenti di amici, parenti e semplici clienti che, nel momento in cui hanno appreso la notizia della sua scomparsa, hanno voluto esternare i propri sentimenti di cordoglio verso una persona apprezzata in Città come uomo e come professionista.