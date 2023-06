Caltanissetta, mercoledì tanti eventi per la Festa internazionale della musica

In occasione della Festa internazionale della musica, patrocinata dal Ministero dei beni culturali, domani, mercoledì 21 giugno 2023, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta, in collaborazione con alcuni partner istituzionali, scuole di musica e numerosi gruppi musicali, ha organizzato, per il quinto anno consecutivo, una varietà di concerti che vedranno la partecipazione di circa centocinquanta artisti.

Le due location del capoluogo nisseno, dove quest’anno si svolgerà la 29ma edizione della Festa della musica 2023, sono: l’atrio della biblioteca comunale “L. Scarabelli” e Corso Umberto I.

A partire dalle ore 18:00, nel suggestivo atrio della biblioteca, ad aprire lo spettacolo saranno i “Bellini String Quartet e Oboe”, con il repertorio classico di Mozart (Quartetto per archi in Do maggiore, K157 n°4), Mendelssohn (Quartetto per archi, op 12 n° 1), Ennio Morricone (Gabriel’s Oboe arrangiamento per quartetto d’archi e oboe).

A seguire si esibiranno gli alunni del Liceo Musicale Manzoni – Juvara con “Musica…una Favola”, un concerto delle più celebri favole musicali (il Flauto Magico di Mozart, La Cenerentola di Rossini, Lo Schiaccianoci di Cajkovskij e Hansel e Gretel di Humperdinck) che, legate tra di loro, daranno vita a nuova affascinante favola.

Dalle ore 19:30 fino a serata inoltrata, a pochi passi dalla biblioteca “Scarabelli”, sul palco allestito per l’occasione in corso Umberto I, si terrà un vero e proprio meeting musicale. Quindici gruppi si alterneranno in svariati generi musicali, spaziando dal punk al country, dal jazz internazionale al pop d’autore, per finire all’energico rock.

Durante la Festa della musica di domani ci sarà anche un grande show, dove, sulle note delle hits di Bob Sinclair, si esibiranno tutti insieme: 50 batteristi, 20 chitarristi, 20 bassisti, 6 tastieristi e 20 voci.