Caltanissetta. L’associazione “Don Luigi Sturzo” ripropone progetto all’amministrazione comunale per decoro dell’omonima villetta

CALTANISSETTA. Caltanissetta, tra le sue tante piazze, ne annovera una a noi particolarmente cara: la piazzetta Luigi Sturzo, tra via Kennedy e via De Gasperi. Da sempre la piazzetta, immersa tra fogliame e parcheggio automobilistico è nascosta all’occhio di coloro che vi transitano e resta anonima.

In una nota l’associazione Don Luigi Sturzo ha sottolineato: “L’incuria e l’abbandono in cui versa inducono a riflettere sul poco rispetto che si ha per la cosa pubblica. Anziché essere custodita come patrimonio comune, viene considerata come di nessuno. L’amarezza diviene ancora maggiore se si pensa allo straordinario statista a cui la piazzetta è dedicata”.

“Come Associazione – prosegue la nota- abbiamo a più riprese sollecitato l’Amministrazione Comunale a un’opera di abbellimento per darle maggiore decoro, vivibilità e per renderla fruibile ai cittadini. Ma, non siamo stati ascoltati e non è stato possibile realizzare il nostro sogno. Ritorniamo, perciò, a proporre il nostro progetto, cogliendo occasione della recente Determina Comunale del 7 giugno 2023, in ottemperanza all’obbligo di destinare almeno il 2% del Bilancio di Previsione, mediante la forma della Democrazia Partecipata”.

“Pertanto, mentre reclamiamo da parte delle deputate Istituzioni, ordinari interventi organici di bonifica per tutte quelle zone della Città che ne necessitano, nel contempo desideriamo invitare i cittadini ad esprimere la loro preferenza su l’Area Tematica “Ambiente e Vivibilità”, ma -qualora la somma stanziata non fosse bastevole per i progetti presentati- di dare il loro sostegno ideale per iniziative o eventi finalizzati -come atto simbolico di alto valore civico nei confronti delle Istituzioni- al reperimento dei fondi necessari per la realizzazione della piazzetta Luigi Sturzo.