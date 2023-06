Caltanissetta. L’Amministrazione comunale interviene su problematiche evidenziate dal SIULP per il Centro Polifunzionale di Pian Del Lago

CALTANISSETTA. In merito alle problematiche evidenziate dal segretario del SIULP, Massimiliano Occhipinti, riguardo le problematiche legate alla zona che interessa il Centro Polifunzionale di Pian del Lago, l’Amministrazione comunale tiene a sottolineare che condivide totalmente le preoccupazioni sollevate dal sindacato di Polizia. Per queste ragioni, e perché ritiene che tutta la zona di Pian del Lago sia nevralgica, non solo per l’area sud della città ma per l’intero capoluogo nisseno, gli uffici del Comune di Caltanissetta sono costantemente a lavoro per aumentare i servizi e migliorare la vivibilità di tutta quell’area.

Di seguito si citano solo un paio di iniziative, le più recenti, che sono state realizzate per il raggiungimento di tali obbiettivi: l’Amministrazione comunale ha partecipato e si è aggiudicata un finanziamento del Ministero dell’Interno di € 41.726,00, per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, con lampade alimentate da pannelli fotovoltaici, sulla SP n. 5 dal km 0+000 al km 0+650 (cioè la strada provinciale che passa d’avanti l’ingresso del Centro Polifunzionale di Pian del Lago). Tale finanziamento, più 38.274,00 € prelevati dalle casse comunali, per un totale di € 80.000,00, l’Amministrazione comunale, tramite convenzione siglata a dicembre del 2022, lo ha girato al Libero consorzio provinciale di Caltanissetta per la realizzazione di detti lavori;

Inoltre, questa Amministrazione si è aggiudicata un finanziamento per la realizzazione della pista ciclabile in tutta l’area di Pian del Lago. Lavori che sono già in corso d’opera e che, quando saranno ultimati, metteranno in sicurezza sia i ciclisti che i pedoni in transito in quella zona.

Purtroppo, però, ci sono questioni che non dipendono esclusivamente dal Comune ma interessano e coinvolgono altre istituzioni. Ad esempio quelle che riguardano il trasporto pubblico. Per quest’ultimo servizio i Comuni ricevono un contributo economico dalla Ragione. Regione Siciliana che, però, non trasferisce tali somme nelle casse del Comune di Caltanissetta da parecchio tempo (il credito vantato ad oggi è di oltre € 500.000,00), mettendo così in forte difficoltà economiche l’Amministrazione che, ovviamente, per scongiurare il pericolo di blocco del servizio, si trova costretta a dover anticipare anche tali somme. Questa situazione, oltre ad esporre economicamente il Comune di Caltanissetta, non permette all’Amministrazione comunale di programmare eventuali ampliamenti del servizio di trasporto pubblico locale, a maggior ragione quando si tratta di zone periferiche della città, in territorio non di competenza diretta del Comune.

“Nel ribadire l’impegno e gli sforzi continui che l’Amministrazione comunale mette in campo per migliorare la vivibilità dell’area di Pian del Lago e di tutto il nostro territorio – dice il sindaco Roberto Gambino – ringrazio a nome dell’intera comunità il sindacato di Polizia SIULP per le sollecitazioni e per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente a favore dei cittadini”.