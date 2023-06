Caltanissetta. Il ringraziamento del Questore al sostituto commissario Giovanni Di Gloria che lascia servizio attivo per limite età

CALTANISSETTA. Lo scorso 1 maggio il sostituto commissario della Polizia di Stato Giovanni Di Gloria, già in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta, ha lasciato il servizio attivo per raggiunti limiti di età. Il sostituto commissario Di Gloria, entrato in polizia nel 1986, ha prestato servizio prima al Nucleo Prevenzione Crimine e successivamente alla Squadra Mobile di Palermo.

Nel 1993 è stato trasferito alla Questura di Caltanissetta, dove ha svolto servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, alle Sezioni Antiterrorismo e Investigativa della Digos, per circa 25 anni, e dal 2020 all’Ufficio Immigrazione. Il sostituto commissario Di Gloria lascia il testimone al proprio figlio Simone, che sta frequentando il corso di Allievo Agente della Polizia di Stato presso la scuola di Polizia di Alessandria.

Il questore Pinuccia Albertina Agnello ha rivolto un cordiale ringraziamento al sostituto commissario che, con il suo apporto, sempre pronto, puntuale e di elevato livello professionale, ha contribuito non poco all’operato della Polizia di Stato di Caltanissetta sempre più votata al servizio del cittadino.