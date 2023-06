Caltanissetta, Festa per gli atleti del mini basket Invicta

Si è conclusa ieri la stagione del mini basket per l’invicta con una grande festa organizzata dalla società al palacannizzaro. Presenti oltre 100 bambini dei diversi centri di mini basket in città e a San Cataldo insieme agli istruttori della società che meritano un particolare ringraziamento per l’immenso lavoro svolto durante l’anno con i più piccoli che rappresentano il futuro della società.

Gli istruttori del mini basket organizzatori della festa di ieri sono: Alessandro Terrana,Luca Mulè,Jack Zarbo ,Marcello Giarrusso e Santino Lo Porto, i quali hanno avuto la gradita sorpresa di essere coadiuvati dal coach Peppe Spena che ha voluto partecipare dimostrando il suo senso di appartenenza alla società facendo felici i piccoli atleti che hanno avuto modo di incontrare il coach della prima squadra vincitore di due titoli regionali.

Alla presenza di due tribune piene di genitori, ragazzi e tifosi il pomeriggio di festa è trascorso con l’organizzazione di diversi giochi, mini partite ed atre attività ludiche che hanno divertito i giovani partecipanti che nonostante l’elevato numero, sono stati tutti premiati con pergamene medaglie e coppe in presenza del presidente Concetto La Malfa e del fondatore della società Lillo Terrana sempre instancabile promotore e garante del lavoro di tutti.

La festa si è conclusa con un momento di convivialità e la premiazione ed un arrivederci a settembre quando si riapriranno le porte delle palestre. L’invicta continua nella promozione dei valori dello sport partendo dalla base e garantendo continuità attraverso la presenza in tutti i campionati fino alla serie C.