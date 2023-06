Caltanissetta. Completato presso il comando Vigili del Fuoco corso di formazione per Volontari anti incendio di Protezione Civile

CALTANISSETTA. E’ stato completato presso il comando dei Vigili del Fuoco il corso di formazione per Volontari Antincendio di Protezione Civile. Si tratta di 30 volontari, che assieme ai volontari antincendio formati lo scorso anno, saranno pronti da domani e per tutta la “Campagna Antincendio 2023” a dar man forte ai Vigili del Fuoco e Corpo Forestale.

Un percorso formativo, promosso dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile con la compartecipazione del Comando dei Vigili del Fuoco Provinciale e del Corpo Forestale, che hanno messo a disposizione le loro esperienze, le loro competenze e conoscenze dei mezzi di soccorso.

L’obiettivo è stato quello di fornire ai volontari gli strumenti necessari per gestire il fuoco e spegnere focolai di vegetazione in modo adeguato e minimizzando i rischi per la loro sicurezza e per quella degli altri.