Caltanissetta. Cgil e Uil il 17 giugno tornano in piazza Garibaldi per ribadire il “No” all’autonomia differenziata

CALTANISSETTA. Venerdì 16 Giugno la CGIL e la UIL torneranno in Piazza Garibaldi a Caltanissetta dove sarà allestito un banchetto dalle nove alle tredici per raccogliere le firme per chiedere al Presidente della Regione Renato Stefani di ritirare il suo consenso al progetto di legge di autonomia sull’autonomia differenziata.

L’iniziativa, come annunciato da Rosanna Moncada (Cgil) e Salvatore Guttilla (Uil), sarà diffusa anche nei posti di lavoro tra la gente e tra i tanti che insieme a noi hanno manifestato per dire no a un disegno di legge che divide l’Italia, che spezzetta i territori e impoverisce ancora di più il sud del paese.

“Per le migliaia di persone che il 15 Aprile scorso in questa Piazza hanno esercitato il diritto di poter esprimere il proprio parere – si legge in una nota congiunta – continuiamo a portare avanti la nostra rivendicazione che mette al centro la battaglia contro le disuguaglianze sociali e i divari territoriali – hanno ribadito Cgil e Uil – Con l’autonomia differenziata si rischierà, se va bene , di cristallizzare i divari territoriali esistenti e , se va male di allagarli ancora di più; valori quali l’unità del Paese e della solidarietà saranno negati e si produrrebbero effetti nocivi anche per il nord del Paese che senza il rilancio della domanda interna a partire dal mezzogiorno , non ha alcuna possibilità di una crescita solida e duratura.

La Costituzione non si cambia a forza di maggioranza e applicare la Costituzione deve significare che i diritti fondamentali, dal diritto alla salute, al diritto alla conoscenza, al diritto al lavoro devono essere tutti garantiti e alla stessa stregua per tutti e non diversi a seconda della Regione in cui si nasce”.