Caltanissetta. Assemblea di quartiere dell’associazione “Noi per la Salute” – Tina Anselmi con il Comitato di quartiere Balate – Pinzelli

L'evento si terrà Lunedì 19 Giugno alle ore 19 presso la Parrocchia S. Marco di Caltanissetta

CALTANISSETTA. L’A.P.S. ” Noi per la salute “-Tina Anselmi in collaborazione con il Comitato di Quartiere Balate-Pinzelli ha organizzato una assemblea di quartiere che si terrà Lunedì 19 Giugno 2032 alle ore 19 presso la Parrocchia S. Marco di Caltanissetta.

L’evento avrà come tema :

” Il diritto alla salute nel Sistema Sanitario Nazionale”

Interverranno Giuseppe Pastorello, Presidente A.P.S. “ Noi per la salute “- Tina Anselmi sul tema “Finalità e obiettivi dell’Associazione a tutela del rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria”,

Michele Rizzo, vice Presidente A.P.S. “ Noi per la salute “- Tina Anselmi, sul tema “Il problema delle liste di attesa e della desertificazione sanitaria”.

Piero Cavaleri, Socio Fondatore A.P.S. “Noi per la salute “-Tina Anselmi e Presidente Associazione OIKOS sul tema “L’importanza della salute mentale al pari della salute fisica. Per una rivoluzione culturale sulla figura dello psicologo”. L’associazione ha inteso ringraziare il Comitato di Quartiere Balate-Pinzelli per la preziosa collaborazione e Don Antonio Lo Vetere per l’ospitalità.