Caltanissetta, applausi al saggio di danza del “Centro Studi Danza” di Mariella Rizza

Domenica 18 giugno, al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, si è riaperto, per gli allievi dell’insegnante Mariella Rizza, il sipario, con un tripudio di colori, musica, sorrisi, eleganza e tanta emozione.

L’ Associazione “Centro Studi Danza” dell’istituto Oasi Cristo Re, con la Direzione Artistica della Maestra Rizza, diplomata ed abilitata DDE presso l’Accademia ISTD di Londra, ha presentato lo spettacolo, alla presenza di un numerosissimo pubblico e il graditissimo intervento del sindaco Roberto Gambino che ha elogiato ed applaudito gli allievi emozionati.

Uno spettacolo, introdotto da Paolo Biagio Mortellaro, di grande spessore artistico che ha visto esibirsi, in un primo quadro di danza classica e neoclassica, gli allievi in una rivisitazione delle Quattro Stagioni con musiche di Vivaldi, Verdi e Ponchielli, con coreografie della stessa Maestra Mariella Rizza e dei Maestri Ester Parisi dell’Accademia di danza di Roma e Gianni Rosaci del Teatro Golden di Roma e già ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, stimatissimo talent scout.

Per continuare, nel quadro successivo, con il contemporaneo, Hip Hop, del Maestro Eduardo Taibi, diplomato alla Debbie Reynolds di Los Angeles.

In questo secondo tempo sono state proiettate anche le immagini delle opere d’arte dell’arch. Savatore Gumina, in arte Sotìr, già esposte all’Istituto Oasi Cristo Re, in occasione di un precedente evento dal titolo “Il Tiranno senza volto” a difesa dei nostri bambini.



Lo spettacolo che si è concluso con un finale a sorpresa e una rivisitazione, in chiave ironica, della Famiglia Addams.

Le allieve della Scuola Danza di Enna, anch’essa diretta dalla Maestra Mariella Rizza, prendendo parte al saggio, hanno dato ulteriore contributo professionale all’intero spettacolo, che si è concluso con i saluti della Dirigente Suor Maria Paola, la quale ha voluto porre l’accento sulla particolare rilevanza che l’arte e la bellezza abbiano nell’ educazione dei giovani e nella strategia dell’offerta formativa dell’Istituto dalla stessa diretto.

È stato uno scintillio di splendidi costumi e di musiche coinvolgenti con cui i ballerini hanno interpretato temi, messaggi e artisti importanti come la libertà, il desiderio di rivalsa contro i totalitarismi, anche i più striscianti e i valori di eguaglianza e solidarietà.



Un percorso narrativo che diventa magico, surreale dove per una sera, le piccole e le grandi ballerine hanno inseguito i loro sogni e la loro passione.

Rimangono impressi gli sguardi dei genitori orgogliosi ed emozionati che hanno visto i loro figli entusiasti calcare il palcoscenico come novelli artisti.



Il nostro scopo, sottolinea l’insegante Mariella Rizza è quello di stimolare i nostri allievi a realizzare i loro sogni e questo spettacolo ne è la dimostrazione.