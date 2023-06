Cade da un muretto mentre stava lavorando in giardino: morto ottantenne

Perde la vita mentre era impegnato a lavorare nel giardino di casa sua. E’ quanto incredibilmente accaduto a Ripalimosani ad un ottantenne che avrebbe perso l’equilibrio rovinando drammaticamente a terra. Inutili si sono purtroppo rivelati i soccorsi in quanto per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Secondo una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, ma la dinamica sarebbe da confermare, pare che l’uomo si fosse seduto su un muretto, probabilmente per tirare il fiato: dopo di che avrebbe perso l’equilibrio, rovinando accidentalmente a terra da circa tre metri di altezza.

Ad accorgersi della gravità dell’accaduto è stata la moglie della vittima che, dopo aver visto il marito a terra immobile, ha dato l’allarme. Sul posto sia il 118 che la Polizia, ma la caduta s’è rivelata per lui fatale.