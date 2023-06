Bimbo si addormenta e viene “dimenticato” per 8 ore nello scuolabus: disidratato, ma fortunatamente sta bene

Bimbo di tre anni è stato “dimenticato” sullo scuolabus per circa 8 ore. E’ l’incredibile disavventura capitata ad un bambino a Campli in provincia di Teramo. Qui s’è praticamente sfiorata la tragedia, dal momento che il bimbo è rimasto chiuso nello scuolabus per diverse ore. E’ stato l’autista, nel pomeriggio, ad accorgersi della sua presenza sull’autobus. Il bimbo era disidratato ma le sue condizioni non sono risultate fortunatamente gravi.

Il bimbo si sarebbe addormentato restando rinchiuso per 8 otto ore nello scuolabus. Il sindaco di Campli si è mobilitato per accertare i fatti sia con la cooperativa che gestisce il servizio di scuolabus che con la famiglia del bimbo.