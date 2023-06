Bimbo di tre anni cade in piscina, resta sott’acqua e muore

Una grave tragedia, quella accaduta a Verona. Qui un bimbo di tre anni è caduto in piscina ed è purtroppo morto. Il piccolo, a quanto pare, è caduto all’interno di una piscina di proprietà dei genitori, restando sotto acqua. Quando i genitori hanno compreso quanto accaduto il bimbo versava già in gravi condizioni.

Immediatamente sono stati effettuati i primi tentativi per rianimarlo da parte dei sanitari del Suem 118, dopo di che il bambino è stato trasportato con l’elicottero a Verona, all’ospedale di Borgo Trento, ma non ce l’ha fatta ed è morto in serata all’ospedale di Verona . Sull’accaduto indagano i Carabinieri.