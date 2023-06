Bimbo di due anni ricoverato all’Ospedale dei Bambini di Palermo per aver ingerito hashish

Un bambino di due anni si trova ricoverato all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo per avere ingerito hashish. Dopo gli esami è stato confermato che il piccolo è risultato positivo alla cannabis. Le indagini sono coordinate dalla procura per i minorenni diretta da Claudia Caramanna. I genitori sentiti dalla polizia hanno detto di non sapere come il bimbo sia venuto a contatto con la droga.

Al momento il bambino è ricoverato. Bisogna sottolineare la pericolosità dell’assunzione accidentale delle droghe. L’uso domestico o la manipolazione domestica delle cosiddette droghe leggere ha dei rischi anche molto seri sulla salute dei bambini.