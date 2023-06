Basket Under 14. Finisce con il 3° posto il campionato regionale dell’Invicta Basket Caltanissetta

Finisce con un prestigioso terzo posto regionale Ex equo con Pallacanestro Trapani l’avventura dell’Invicta nel campionato Under 14. La squadra nissena sbatte in semifinale contro la PCR Messina, che veniva da un percorso di 24 gare vinte su 24 giocate!

L’Invicta CL, guidata in panchina dal duo Sanicola – Cordova gioca un ottimo un primo quarto, sempre in vantaggio e chiuso sopra di 1 punto, trovando soluzioni in attacco con un ritrovato marchese (7p) e chiudendo bene gli spazi in difesa con il solito Iraci.

Nel secondo quarto però il Messina chiude le soluzioni a selvaggio e giunta e in contropiede costruisce un importante vantaggio chiudendo +8 all’intervallo lungo. Al rientro in campo i nisseni provano a rientrare e arrivano anche a – 4 con i canestri di Ferrari (9p) e Tosatti (4p), ma non riescono a tenere alta l’intensità e subiscono la profondità della panchina ospite che allunga nuovamente.

Nel finale L’Invicta non riesce più ad avere break a favore e deve accettare la sconfitta, a favore di un avversario che ha giocato meglio, approfittando di un paio di passaggi a vuoto dei nostri ragazzi!

Non bastano i 27 punti di capitan Selvaggio e i 19 del solido Giunta per coprire le lacune difensive, ma ci sono sicuramente le condizioni per lavorare su un gruppo molto interessante e solido che vede ottimi prospetti e ampi margini di miglioramento individuali e collettivo!

Questo il roster:

– marchese Cesare

– giunta Ale

– termini lorenzo

– Ferrari Giulio

– selvaggio marco

– tosatti Lorenzo

– di noto Daniele

– miraglia gabriele

– colombo Aurelio

– Sanicola Giorgio

– falletta A

– Iraci salvatore

– lo piano Ale

– tolini marco

– Dorato Ale

– lombardo F

– Mancuso Luca

– Cantella Nicolò

– Giangreco c

– Siracusa Andrea

Coach Cordova – Sanicola

Dirigente Selvaggio

Semifinale regionale U14 PCR Messina vs Invicta 84-68

Parziali 15-16

27-18 (42-34)

26-18 (68-52)

16-16 (84-68)