Arrestato 37enne dalla Polizia Postale per possesso di materiale pedopornografico nel suo computer

La Polizia postale di Verona ha arrestato un 37enne che sul proprio pc teneva un archivio di centinaia di file, audio e video, di abusi sessuali su minori, anche in tenera età.

L’indagine, riporta l’agenzia Ansa, è stata coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) della Polizia Postale e delle Comunicazioni, dopo una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di Polizia. La segnalazione in questione riguardava appunto la diffusione sulla rete internet di contenuti multimediali realizzati mediante lo sfruttamento sessuale di minorenni.

L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di un ingente quantitativo di materiale di pornografia minorile. Tale materiale, ora sottoposto a sequestro, verrà analizzato dagli esperti della Polizia Postale per identificare i minori vittime degli abusi.