Ancora risultati eccellenti per il Team Risiko Club Eclettica Caltanissetta

Giovedì sera, presso Eclettica Street Factory di Via Rochester, si è giocato il 2° turno dell’8° torneo Eclettica trofeo “Il Gufo” (terzo torneo ed. 2023). Cinque i tavoli con 21 partecipanti su un totale di 26 iscritti.

Dopo due ore di “battaglie” e rotolio di dadi si è conclusa la serata con la vittoria, nei rispettivi tavoli di: Alberto Presti (Gilbux), Simone Pecoraro (Simpe07), Maurizio Giunta (Risiko55), Michele Cammarata (Michelecamma) e Giancarlo Ciulla (Silent Crow).

Il torneo si svilupperà in altre cinque partite che daranno vita alla classifica finale, per poi passare alle semifinali e alla finale. Il tutto si concluderà per la fine di luglio. Pertanto chi ancora desidera cimentarsi nel gioco di strategia più bello del mondo può iscriversi a partire dal prossimo giovedì (inizio ore 20,45 start ore 21,00).

Il team Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta parteciperà giorno 2 luglio al 3° Master “città di Palermo” 2023 valevole per la qualificazione al Campionato Nazionale Individuale di Risiko.