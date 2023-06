Addio al celibato, amici inscenano finto rapimento dello sposo: nove denunciati dai Carabinieri

Un addio al celibato è finito con 9 persone denunciate per procurato allarme. E’ successo a Trofarello in provincia di Torino. Qui alcuni amici ha deciso di inscenare il rapimento dello sposo. Ma la sceneggiata è risultata talmente credibile che i vicini di casa, spaventati, hanno chiamato la polizia. Alla fine l’addio al celibato si è concluso in questura.

Gli amici attori indossavano casco e passamontagna calato sul viso, fucili in pugno: un “commando” composto da 9 persone che ha portato via di forza un uomo dalla propria abitazione e l’ha legato, imbavagliato e rinchiuso in un furgone. Il commando in realtà era un gruppo di amici mossi dall’idea di un addio al celibato con il brivido. I vicini di casa, tuttavia, hanno chiamato le forze dell’ordine, mentre un anziano ha accusato un malore.

I carabinieri, una volta sul posto, hanno denunciato i 9 protagonisti per procurato allarme. I militari dell’Arma sono riusciti a risalire al gruppo grazie alle targhe dei veicoli utilizzati dal ‘commando’, identificati e sequestrare le armi finte, fucili automatici da soft air, 4 jacket operativi comprensivi di caricatori in plastica, gli indumenti usati durante il falso rapimento.