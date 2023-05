Vittorio Pisani è il nuovo capo della polizia

A Napoli girava senza scorta. Eppure i camorristi li arrestava. A centinaia. «Anzi, quando vado a testimoniare, gli imputati mi salutano dalle celle», raccontò in una memorabile, perché rara, intervista al «Magazine» del Corriere della Sera.

Il segreto – disse – era osservare «regole deontologiche, come il rispetto della dignità umana» anche nei confronti di esponenti della criminalità organizzata. Perché nel fare la lotta ai malavitosi ci sono «modi e modi», e parimenti ci sono «modi e modi» nel parlare alla collettività, nell’infondere fiducia a chi si sente oppresso.

Allora, ecco che soprattutto durante le operazioni più difficili, i suoi uomini agivano a volto scoperto. Ci mettevano la faccia, come lui. Lo facevano per lanciare un segnale alle persone perbene: anche loro si sarebbero dovute fare avanti, denunciando i soprusi, senza timore. Proprio come facevano quei poliziotti quando violavano i bunker dei camorristi.

Vittorio Pisani, nuovo Capo della Polizia su nomina odierna del Consiglio dei ministri, era e resterà il simbolo di una Napoli che ha lottato per liberarsi dal laccio stretto dei clan. Una Napoli che non l’ha mai dimenticato e che lui neppure ha lasciato andare nei ricordi, benché ferito da un’inchiesta (poi franata a processo) partorita proprio a Napoli e che lo ha costretto ad andare via senza gloria, ne ha rallentato la carriera e lo ha messo dura a prova ma non ne ha mai offuscato i successi e il rigore.

A poco più di 40 anni, Pisani era già alla guida della Squadra Mobile partenopea e di lì a poco si sarebbe guadagnato quegli appellativi di «superpoliziotto» e «acchiapalatitanti» che gli resteranno cuciti addosso come medaglie al valor civile. Di indagini contro le cosche ne ha condotte a bizzeffe, sorretto da una squadra di uomini e donne instancabili.

E di boss in fuga ne ha stanati numerosi. Moltissimi erano pesi massimi della camorra, quella camorra old style che al rumore delle armi (e alla conta dei morti) preferiva il silenzio (remunerativo) degli affari ma che all’occorrenza sapeva essere spietata e feroce. Nel suo palmares ci sono, ad esempio, gli arresti di Eduardo Contini ‘o romano e di Vincenzo Licciardi, due tra i fondatori del potentissimo cartello denominato «Alleanza di Secondigliano».

Ma ci sono anche gli arresti di mandanti ed esecutori dell’omicidio di Silvia Ruotolo, la mamma vittima innocente di camorra che fu uccisa per errore mentre andava a prendere a scuola il figlio piccolo; ci sono anche gli arresti per gli assassini di Petru Birladeanu, il musicista romeno ucciso da un proiettile vagante mentre con la moglie si trovava all’esterno della stazione della metropolitana di Materdei.

Nella storia professionale di Vittorio Pisani c’è un pezzo della storia di Napoli. Una Napoli sferzata dai venti di faida. Alla fine del 2004 Scampia e a Secondigliano divennero terre di contesa: i Di Lauro da un lato, gli scissionisti dall’altro. Nel mezzo agguati e morti che si faceva fatica a contare, e poi vendette trasversali con vittime innocenti che allungavano la triste conta di quella mattanza.

Napoli era prigioniera, arrivò pure l’Esercito a presidiare le piazze di spaccio sortendo il solo effetto di vedere ‘trasferire’ i punti vendita dalle Vele ai limitrofi comuni di Arzano e Casavatore. La Squadra Mobile di Napoli segnava punti e Pisani lanciava appelli.

Ricordò ad esempio che l’utilizzo dell’Esercito non è la soluzione di tutti i mali, profetizzando che dieci anni dopo la situazione di conflittualità in quelle zona si sarebbe ripresentata. Cosa puntualmente accaduta. E in quell’intervista da collezione al Corriere della Sera si lasciò andare ad una considerazione sulla scorta allo scrittore Roberto Saviano, divenuto famoso proprio per avere cavalcato la faida di Scampia e Secondigliano, che lo espose a diverse critiche.

La sua Mobile condusse accertamenti, su delega della procura, per capire se vi fosse un pericolo di vita per lo scrittore che aveva denunciato minacce, e la Mobile concluse di no. Di qui il parere negativo dato da Pisani alla protezione di Saviano, che poi ebbe la scorta. «Resto perplesso quando vedo scortare persone che hanno fatto meno di tantissimi poliziotti, carabinieri e magistrati e giornalisti che combattono la camorra da anni», disse al Corsera.

E quindi evidenziò la sua condizione di non scortato (girava in città con moglie e figli) e si soffermò sulla necessità di rispettare la dignità umana dei malavitosi, raccontando un aneddoto: «Quando ho bussato alla porta di un superlatitante per arrestarlo, lui mi ha chiesto di aspettare un minuto perché la moglie era svestita. Io gli ho proposto di far entrare due agenti donne. Lui ha acconsentito e ringraziato».

E’ lo stile Pisani. La «griffe» professionale di un poliziotto che sul lavoro non s’è mai risparmiato e ha sempre evitato il clamore mediatico. Taciturno e ossequioso delle istituzioni. Al punto da non proferire parola quando una parte di Napoli, la sua Napoli, gli volta le spalle.

E’ il giugno 2011, esplode l’inchiesta «Megaride» su presunte connessioni tra la camorra e pezzi dell’imprenditoria di Napoli. Vittorio Pisani è indagato, colpito dal divieto di dimora a Napoli perché sospettato di avere messo in guardia, sull’esistenza di un’indagine, uno tra i principali sospettati, l’amico imprenditore Marco Iorio.

E’ l’inizio di un calvario doloroso: quella misura cautelare lo disarciona dalla guida della Mobile, sparge nubi sulla sua integrità, e lo costringe all’esilio. Pisani lascia Napoli, ma non insegue il clamore mediatico. Rifiuta interviste, non rilascia interventi. Zero dichiarazioni. Scrive una sola lettera, ai propri uomini, invitandoli a non chiudersi a riccio coi pm. Pisani sa che alla squadra un legame viscerale, non a caso sarà proprio la sua squadra a saltare, fatta a pezzi per ripristinare quel vincolo di fiducia che l’inchiesta «Megaride» e il pentito Salvatore Lo uso avevano spezzato.

Pisani «scompare», la Polizia gli affida un incarico – meno visibile – a Roma. Non lo abbandona nessuno, perché la sua storia è più forte di ogni sospetto. Così a dicembre 2011 quando il boss Michele Zagaria, capo dei Casalesi, finisce in manette dopo oltre 10 anni di latitanza, Pisani partecipa al blitz pur non essendo più capo della Mobile. La Polizia lo «invia» a Casal di Principe facendo storcere il naso ai vertici della procura; lui è con gli uomini assieme ai quali per anni ha lavorato a quella storica cattura.

E’ festa. Doppia festa. All’esterno della Questura di Caserta, dove Zagari viene condotto, parte un coro: «Vittorio, Vittorio, Vittorio». E’ l’omaggio all’«acchiappalatitanti», all’uomo che non ha mai mollato e ha atteso in silenzio la fine del processo. Una fine che gli ha restituito quella vita finita in stand by: l’inchiesta «Megaride» è, nel suo nervo centrale, evaporata; Pisani è stato assolto in via definitiva dalle odiose accuse di favoreggiamento e rivelazione di segreto d’ufficio.

Per contro, l’uomo che l’aveva trascinato all’inferno, il boss pentito Salvatore Lo Russo (confidente per anni di Pisani), è stato querelato dal superpoliziotto per calunnia e condannato a 3 anni. Neanche stavolta Pisani rilascia interviste. Il tasto play della carriera viene ripremuto. E oggi, a 55 anni d’età, l’«acchiappalatitanti» conquista un incarico cui era destinato: è il nuovo Capo della Polizia.