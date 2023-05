Sommatino. Il Poliambulatorio sarà chiuso dal 12 al 14 maggio per disinfestazione

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto che l’ASP di Caltanissetta gli ha comunicato che il Poliambulatorio di Sommatino resterà chiuso dal 12 al 14 Maggio per disinfestazione.

Il personale sanitario del 118, nei giorni indicati, sarà comunque presente presso i locali della sede della Croce Rossa in Via Don Orione.