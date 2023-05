Sommatino. Gran successo per il convegno su Politica Agricola Comune 2023/2027

SOMMATINO. Ha riscosso un significativo successo il Convegno sulla Politica Agricola Comune 2023/2027 che si è svolto ieri alla Domus Misericordiae. Un incontro molto interessante tra esperti del settore ed i nostri agricoltori che hanno avuto l’opportunità di essere informati sulle novità della PAC e del PSR, novità che potranno essere presto approfondite presso il nuovo Sportello dell’Agricoltura che a breve sarà inaugurato.

L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare il Dott. Pietro Lo Nigro, il Dott. Michele D’Agostino, il Dott. Salvatore Ballaera e il Dott. Nicola Scarlata, che si sono messi a disposizione della nostra Comunità sin fa subito e con entusiasmo. Un ringraziamento speciale al Dott. Giuseppe Calafiore, Direttore dell’Ispettorato Agrario di Caltanissetta, che con l’occasione ha ufficializzato la prossima apertura dello Sportello Verde a Sommatino, ma anche al moderatore Dott. Antonio Picone, come sempre preciso ed accurato, a Padre Domenico Lipani per aver messo a disposizione i locali della Domus.

L’amministrazione comunale ha ricordato che questo è solo il primo appuntamento e che si punta a dare sempre più risalto al comparto agricolo, per far si che possa essere volano di sviluppo economico per il territorio e occasione occupazionale per i giovani.