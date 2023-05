Sicilia, nel piano di investimenti anche la SS640 Caltanissetta- Agrigento

“Esprimo davvero molta soddisfazione e gratitudine per la risposta ricevuta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha illustrato un piano concreto di investimenti in infrastrutture efficienti e strategiche per la Sicilia, che permetterà di incrementarne ulteriormente lo sviluppo e la competitività dell’isola e non solo.

Infrastrutture stradali e autostradali – anche connesse al Ponte sullo Stretto – ma anche opere idriche, porti e reti ferroviarie che rappresentano un’enorme occasione di sviluppo per il territorio”.

Così Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega al Senato e segretario in commissione Lavori pubblici a Palazzo Madama, a margine della sua interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tra gli investimenti programmati, ” per circa 15 miliardi di euro”, ricorda Germanà ci sono: “la Ragusa – Catania (1,5 miliardi), l’adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 640 Strada degli Scrittori (Agrigento-Caltanissetta) di 1 miliardo di euro, il raddoppio della carreggiata sulla Strada Statale 284 tra Paternò ed Adrano (500 milioni) e la tangenziale di Gela (400 milioni)”.