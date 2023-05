Sicilia. Con la sua C3 impatta contro auto parcheggiata: anziano di 86 anni muore in ospedale

Incidente mortale a Palermo. Teatro della tragedia è stata via Duca degli Abruzzi nel quartiere di Pallavicino, all’altezza della Palazzina Cinese. Qui è morto Andrea Capitta, 86 anni. L’anziano è deceduto a Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo al volante della C3, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro la Atos che era parcheggiata. L’anziano dopo l’impatto è stato soccorso in gravissime condizioni ed è stato trasportato in ospedale a Villa Sofia dove è deceduto. Sul posto oltre, alla polizia municipale, anche i carabinieri.