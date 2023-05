Santa Caterina. Dal 3 maggio torna il servizio di mensa scolastica dopo 12 anni

SANTA CATERINA. Da oggi mercoledì 3 maggio torna il servizio della mensa scolastica a Santa Caterina dopo un’assenza di 12 anni. Il sindaco Giuseppe Ippolito, assieme all’assessore comunale ai servizi sociali Palmina Lo Re, ha incontrato la dirigente scolastica dell’Istituto scolastico comprensivo di Resuttano e Santa Caterina, la prof. Claudia Amico, e gli stessi rappresentanti dei genitori per ufficializzare la tanto attesa notizia.

Per l’amministrazione Ippolito si tratta di un obiettivo che costituisce una vittoria non politica ma sociale, per tutta la nostra cittadinanza. Il servizio riguarderà la scuola dell’infanzia e la classe prima della primaria, già a tempo pieno a cui l’anno prossimo si aggiungerà la classe seconda.