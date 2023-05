San Cataldo. Venerdì 26 maggio i Puzzle in concerto con lo spettacolo Pink Floyd Tribute Band in piazza Falcone – Borsellino (ore 21)

SAN CATALDO. Si svolgerà venerdì 26 maggio il concerto Pink Floyd Tribute Band. Lo ha reso noto il sindaco Gioacchino Comparato e l’assessore Marianna Guttilla. In Città ma anche in provincia l’attesa è veramente tanta per il concerto dei Puzzle, un gruppo musicale con artisti tutti siciliani, che sta riempiendo le piazze della Sicilia e di ogni dove, al ritmo della musica che ha fatto la storia di momenti unici e grandiosi: quella dei Pink Floyd.

L’evento, come si ricorderà, era stato posticipato a causa del maltempo previsto lo scorso 9 maggio. L’appuntamento è in Piazza Falcone Borsellino, venerdì 26 maggio, alle ore 21:00. L’evento è gratuito e aperto a tutti.