San Cataldo, partecipati i festeggiamenti patronali presente il vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo

SAN CATALDO – E’ stata celebrata solennemente la festa del Patrono San Cataldo, nell’omonima cittadina. In tanti hanno partecipato sia ai riti religiosi come anche alla processione del simulacro del Santo attraverso le vie cittadine. Col preliminare saluto di accoglienza da parte dell’Arciprete Padre Alessandro Giambra ha presieduto la solenne liturgia eucaristica il vescovo di Noto mons. Salvatore Rumeo che ha fatto anche l’omelia. La messa è stata animata dalla corale parrocchiale. Sono stati presenti le autorità civili, militari e religiose. Hanno partecipato le Confraternite “ San Raimondo”, “ SS. Sacramento” e “San Cataldo”. Durante la celebrazione è stato ricordato anche il trentennale della visita a Caltanissetta del Papa San Giovanni Paolo Secondo. Festa Patronale, dunque, a San Cataldo dove c’è stata anche una presenza significativa come quella del nonnino Cataldo con i suoi 103 anni, compiuti l’8 marzo scorso, assai premuroso verso la moglie che ne ha 95. Nonno Cataldo ha augurato una buona festa a tutti i sancataldesi. E rispondendo ad una precisa domanda dell’Arciprete Padre Alessandro “Cosa ti dice la mattina il Signore”, il nonnino ha così risposto: Alzati e cammina”.