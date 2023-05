Ragazza di 13 anni e ragazzo di 16 anni perdono la vita in un tragico incidente stradale

Dopo la morte di un 13enne, un ragazzo di 16 anni è morto nell’incidente avvenuto sulla A30 Caserta-Salerno, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino in provincia di Salerno. E’ infatti deceduto in ospedale a Salerno anche il ragazzo di 16 anni che viaggiava in auto con la famiglia, originaria di San Valentino Torio.

Si tratta di un giovane le cui condizioni erano apparse gravissime sin dall’inizio e la cui situazione è precipitata. Una tragedia della strada costata la vita a due adolescenti. I due, una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 16, erano seduti sul sedile posteriore di una Nissan condotta dal papà del minore, su cui viaggiavano anche la madre della ragazza e il fratellino di nove anni. L’auto viaggiava sulla carreggiata nord, verso Caserta.

Secondo quanto accertato dalla Polizia Stradale, sembra che il conducente abbia perso il controllo della vettura, per cause non ancora ricostruite, sbattendo a grande velocità contro il guard raid, provocando una girandola impazzita, che ha sbalzato la ragazza fuori dell’abitacolo e ucciso quasi sul colpo il 16enne, amico della minore.

Gli altri occupanti della vettura sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale; il bimbo di nove anni è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre stanno meglio i genitori.