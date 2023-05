Pick Up esce fuori strada e precipita in un fossato: tre morti e un ferito

E’ di tre morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale che si è verificato in contrada Poggio Pudano sulla Strada Statale 106 jonica, nella zona sud di Crotone. Secondo una prima ricostruzione, un Pick up, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori strada precipitando in fondo ad un ponticello.

Tre le persone morte e una ferita gravemente. Le persone ferite nell’incidente erano state due, ma una delle due è poi deceduta. I feriti erano stati estratti dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Sul posto anche il Suem 118 che li avevano trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.