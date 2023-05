Pallavolo femminile B2. La Traina batte 3-0 la neo promossa Cosedil mantiene il 2° posto e conquista playoff

CALTANISSETTA. Dodicesimo successo consecutivo, ventiduesima vittoria stagionale, PalaCannizzaro ancora imbattuto, migliore piazzamento di sempre con un secondo posto che vale i playoff ad un punto dalla prima: questo è il bilancio al termine della stagione regolare della TRAINA SRL che ha confermato sabato contro la neo promossa Cosedil Zafferana di essere la squadra più in forma del girone M di serie B2.

Nonostante la certezza del salto di categoria le ragazze care al presidente Danilo Lizzio si sono presentate in terra nissena agguerritissime e accompagnate da un pullman di tifosi venuti appositamente da Catania per festeggiare la fresca promozione.

Ne è venuta fuori una gara combattuta senza esclusione di colpi, dove la fase difensiva ha il più delle volte prevalso su quella offensiva e che alla fine ha premiato la formazione di casa, sorretta dal pubblico delle grandi occasioni (più di 600 presenze sugli spalti dell’impianto di Pian del lago) e determinata a non lasciare alcuna chance alla corazzata catanese.

Come è accaduto nelle ultime tre giornate contro le tre rivali più prossime in classifica, l’andamento dei tre set è stato emozionante. Nel primo parziale la TRAINA sul servizio di Jennifer D’Antoni è stata brava a ribaltare il punteggio dal 12/17 con un break (8 a 0) e un progressivo incremento del distacco fino al 25/20.

Nella seconda frazione di gioco sul 20/16 il Palacannizzaro si è ammutolito quando Valeria La Mattina (fino a quel momento protagonista con tre muri vincenti) si è accasciata a terra. Per fortuna si è trattato solo di “crampi” ad un polpaccio che ne hanno pregiudicato la mobilità con Ambra Composto e compagne che hanno immediatamente approfittato del momento di smarrimento delle padrone di casa per piazzare un break di 0/5 che sembrava decisivo per le sorti del set.

Invece le ragazze del duo Francesca Scollo – Carina Gotte hanno ritrovato la concentrazione e, pur con La Mattina rimasta in campo per onore di firma, hanno portato la gara sul 2 a 0 grazie al 26/24 concretizzato con tre attacchi vincenti di Alessia Angilletta

Ancora emozioni nel terzo set con le ragazze di Claudio Mantarro in vantaggio fino al 13/17 quando una serie di 10 servizi consecutivi della onnipresente Alessia Angilletta ha letteralmente lasciato al palo le ospiti i cui attacchi sono stati sempre neutralizzati da una impeccabile fase difensiva della TRAINA con le nissene che hanno trovato gli spunti vincenti grazie ad una formazione che ha esaltato le capacità tecniche di Milly Apruti, Diana Ferraloro e Sara Miceli (autrice del punto-vittoria), notoriamente non impiegate nel sestetto iniziale.

Senza fare classifiche di merito, oltre alle atlete già citate, un plauso va al ritrovato libero Lorena Tilaro (MVP), che non ha sfigurato nel duello a distanza con Geraldina Quiligotti (pari ruolo di serie superiore della Cosedil), alla top scorer Martina Escher, all’oscuro lavoro di sacrificio sotto rete di Nicoletta De Luca (per lei quattro muri vincenti) e al capitano Noemi Spena che vede crescere da cinque lustri nuovi talenti (come la giovanissima 19-enne palleggiatrice della Cosedil Emma Sturniolo) ma resta un totem indiscusso della pallavolo siciliana alla soglia dei 40 anni.

E mentre le ragazze dello Zafferana si godranno il meritato riposo, in casa TRAINA ci si immerge nel clima “play off”, una vera e propria lotteria che vedrà in lizza le cinque migliori seconde classificate nei gironi del centro Sud (nell’ordine VIPOSTORE Francavilla BR, Ambra Cavallini Pontedera PI, TRAINA SRL, Timenet Empoli FI, Co.GE.VOV. Torre Annunaziata NA) e la migliore terza dei cinque gironi (Pallavolo Crotone).

Primo avversario Empoli (andata in Toscana e ritorno a Caltanissetta). In attesa della ufficialità delle date e degli orari questo è il dettaglio della gara di sabato 6 maggio disputata nel PalaCannizzaro di Caltanissetta:TRAINA SRL CL – Cosedil Zafferana 3 – 0 (25/20; 26/24; 25/19);

Traina Albaverde: Angilletta 13, Ferraloro, D’Antoni 5, Apruti, Spena (K) 1, De Luca 6, Escher 15, Miceli 3, La Mattina 4, Tilaro (L1). NE Zaffuto, Porrovecchio (L2), All. Scollo – Montagnino.

Cosedil: Lo Iacono, Bilardi, Sturniolo, Moltisanti, Pecoraro, Riferi, Rapisarda, De Luca, Composto, Bontorno, Marino, Quiligotti (L), All. Mantarro – Scheid.

Arbitri: Mariangela Pescarella di Caserta e Pellegrino Cece di Nola.