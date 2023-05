Omicidio – suicidio a Milano: uccide un uomo e si getta dal 7° piano di un palazzo

Omicidio- suicidio la scorsa notte a Milano. Un 51enne prima ha ucciso un uomo con delle forbici, poi si è gettato dal 7°piano di un palazzo in via Cogne. I Carabinieri hanno confermato la presenza del cadavere dell’uomo di 51 anni trovato senza vita sulla strada di fronte al condominio. Durante le indagini, all’interno dell’appartamento in cui l’uomo viveva, i militari hanno fatto una scoperta scioccante: un secondo cadavere, non identificato al momento, che presentava segni di ferite da arma da taglio.

L’arma utilizzata potrebbe essere un paio di forbici, trovate al piano terra del condominio. Quando i Carabinieri sono arrivati, hanno constatato che l’abitazione era regolarmente chiusa e le chiavi sono state trovate nel giubbotto del 51enne. Al momento, non sono emersi elementi che suggeriscano il coinvolgimento di terze persone nella tragedia.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli uomini dell’Arma, che stanno ancora effettuando rilievi e interrogando testimoni, sembra che il 51enne abbia ucciso l’uomo all’interno dell’appartamento durante una lite, prima di decidere di togliersi la vita gettandosi dal settimo piano del condominio.

Le indagini sono ancora in corso per fare luce su tutti i dettagli di questa tragica vicenda, al fine di comprendere le dinamiche e le motivazioni che hanno portato a questa serie di eventi drammatici.