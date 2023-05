Maltempo in Sicilia: Trenitalia cancella tratte anche da Caltanissetta

A causa dell’allerta meteo Trenitalia per oggi ha cancellato cinque corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

La Sicilia occidentale, e in particolare Palermo, sono sotto la pioggia da questa notte. Scuole chiuse in gran parte delle province di Palermo e Trapani, così come ad Agrigento, per via dell’allerta meteo rossa diramata ieri dal dipartimento di Protezione civile regionale. Nel capoluogo dell’isola diversi interventi dei vigili del fuoco, anche se per il momento non si segnalano particolari criticità.

L’allerta meteo diramata ieri è estesa fino alla mezzanotte di oggi.

Disagi, invece, sul fronte della circolazione dei treni: Trenitalia ha cancellato cinque Regionali: Castelvetrano-Cinisi Terrasini (sostituito con un servizio bus); Agrigento-Caltanissetta (da Agrigento a Roccapalumba-Alia, con riprotezione su un treno successivo); Castelvetrano-Trapani (sostituito con un servizio bus); Trapani-Castelvetrano (sostituito con un servizio bus); Cinisi Terrasini-Trapani (da Cinisi a Castelvetrano, sostituito con bus).

“L’avvertenza principale ai palermitani e a tutti i cittadini del territorio della provincia – sono state le parole di Lagalla – è quella di limitare il più possibile gli spostamenti e di uscire da casa per ragioni di lavoro o di effettiva necessità e di scegliere, in quel caso, percorsi lontani dai sottopassi e dai corsi d’acqua. Ringrazio fin da ora la Protezione civile comunale e le squadre delle aziende partecipate che già da oggi stanno lavorando per prevenire il più possibile i disagi a causa di eventuali condizioni meteorologiche avverse e che anche domani saranno pronte a intervenire per garantire la sicurezza”.

A mezzanotte è stata attivata la sala operativa di Protezione civile del Libero consorzio comunale di Agrigento. La struttura resterà in piedi per tutta la giornata di oggi e fino al cessata emergenza. Il Gruppo di Protezione civile del Libero consorzio ha anche attivato il numero telefonico per le emergenze (3336141869), al quale potranno essere segnalate eventuali criticità, mentre la gestione della sala operativa sarà effettuata dal personale del Gruppo di Protezione civile e dai volontari delle associazioni che hanno dato la loro disponibilità.

Il personale stradale del Libero consorzio effettuerà inoltre un costante monitoraggio della rete stradale provinciale. A causa dell’allerta meteo Trenitalia per oggi ha cancellato cinque corse che riguardano le province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Alcune sono state sostituite dai bus. Sulle linee Agrigento-Palermo, Trapani-Palermo e Caltanissetta-Agrigento , Trenitalia ha cancellato cinque corse e ha precisato che i treni regionali nel corso della giornata potranno subire ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso.

Al momento non è partito il treno da Castelvetrano a Terrasini-Cinisi delle 5, quello da Agrigento a Caltanissetta delle 5.05, quello da Castelvetrano a Trapani e da Trapani a Castelvetrano.

Cancellata anche la corsa da Terrasini-Cinisi a Trapani.