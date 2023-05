Eccellenza. Presentato il nuovo ds della Nissa Ernesto Russello: “Orgoglioso di aver abbracciato questo importante progetto”.

E’ stato presentato nella sala stampa dello stadio “Tomaselli” il nuovo direttore sportivo della Nissa. Si tratta di Ernesto Russello, ex direttore sportivo dell’Akragas che ha vinto il campionato di Eccellenza, ed ex ds anche della Sancataldese in serie D. Alla presentazione, oltre a tifosi, giornalisti e addetti ai lavori, c’erano anche il presidente Sergio Iacona e il direttore generale Vincenzo Cancelleri. Moderatore dell’incontro è stato il dirigente giornalista Alessandro Silverio.

Iacona ha inteso ringraziare i 16 soci che si sono spesi, assieme ai volontari, per il progetto Nissa nella stagione appena conclusa. Il presidente ha ringraziato anche i tifosi e gli sponsor che hanno contribuito al progetto sostenendo che se si è riusciti a creare questo importante passaggio societario con questo progetto ambizioso, il merito è di queste persone che ci hanno creduto. Ha anche detto che imprenditori aderenti al progetto non ce ne sono stati e che l’unico ad aver dato il proprio contributo è stato l’ex presidente Luca Mannino.

Il presidente ha anche reso noto che la società è passata da sportiva a società di capitali e che, in base ai tempi previsti in questi casi (60 giorni), continuerà lui ad essere il presidente, dopo di che subentrerà Giovannone. Il massimo dirigente ha anche detto che i sedici soci della Nissa resteranno in società e avranno voce e rappresentanza anche loro dal momento che costituiranno una delle quattro quote di partecipazione in cui sarà suddivisa la società.

E’ stato perciò ribadito che si continuerà a lavorare in sinergia con Giovannone, con gli sponsor, con i tifosi e con lo stesso nuovo ds Russello. Quest’ultimo s’è presentato dicendo di essere orgoglioso di aver abbracciato il nuovo progetto propostogli da Giovannone e che, per la prossima stagione, è necessario partire dall’organizzazione societaria per poi mettere mano alle scelte. Ha anche detto di avere già le sue idee ma che saranno valutate in stretta sinergia con la società.

Ha anche ribadito che l’obiettivo è quello di lavorare al servizio della società assicurando il massimo impegno suo e di chi verrà. In questo senso, ha assicurato che chi verrà a Caltanissetta non lo farà certo per turismo. Segnale preciso di chi vuole fare il proprio dovere sino in fondo.

Il direttore generale Vincenzo Cancelleri ha sostenuto che la scelta di puntare su Ernesto Russello come nuovo Ds è dettata dal fatto che lui è il migliore. Ha anche ribadito che la società può e deve crescere in immagine e prospettive e che la presenza dei 16 soci nisseni nella nuova società è una garanzia per la Città.