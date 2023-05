Coppa Trinacria. Il Serradifalco vola in finale: travolta in trasferta 1-4 la Tremestierese Calcio

Finale di Coppa Trinacria per il Serradifalco Calcio. La squadra di Carmelo Giordano, dopo aver battuto nel match di andata a Serradifalco la Tremestierese Calcio 4-0, s’è ripetuta anche in trasferta superando l’avversaria 1-4

Nel primo tempo vantaggio dei padroni di casa che hanno iniziato a spron battuto, ma Pucci ha pareggiato al 35′. Nella ripresa ancora Pucci in gol, poi i falchetti hanno imperversato prima con Costanzino su calcio di rigore e infine l’hanno chiusa con un gol di Salvo.

In finale il Serradifalco affronterà il Città di Santa Teresa in gara unica. Per i falchetti sarà l’ultimo atto di una stagione fin qui ricca di soddisfazioni dal momento che hanno già conquistato la promozione in Prima categoria.