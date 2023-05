Caro prezzi. Potrebbero presto scattare in tutta Italia controlli a tappeto della Guardia di Finanza

E' stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a dare mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di riunire i rappresentanti delle amministrazioni, dalle autorità competenti e dalle associazioni di categoria e dei consumatori.

Sul fronte caro prezzi, contro la speculazione potrebbero presto scattare in tutta Italia controlli a tappeto della Guardia di finanza. L’ipotesi, secondo quanto riporta Il Messaggero, è sul tavolo e i blitz potrebbero iniziare dopo la riunione della Commissione di allerta rapida convocata giovedì per analizzare la dinamica del prezzo della pasta.

Per la pasta a marzo prezzi +17,5% sul 2022 Un intervento simile delle Fiamme gialle era già stato deciso per contrastare la speculazione legata ai prezzi della benzina. L’emergenza ora riguarda gran parte dei beni di consumo, a partire proprio dalla pasta, che nel mese di marzo ha fatto registrare un aumento del 17,5% rispetto all’anno precedente in un contesto caratterizzato dalla riduzione del prezzo della materia prima e dalle dinamiche variabili dei costi dell’energia e degli altri fattori di produzione.