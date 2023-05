Caltanissetta, via Due Fontane: ancora un incidente, una ferita lieve

Sempre più pericolosa, sempre più al centro dei fatti di cronaca. Nuovo incidente autonomo in via Due Fontane, nella strada che collega Caltanissetta a San Cataldo, questa notte intorno alle ore 2.

Per fortuna, in questa occasione, le conseguenze per la donna al volante dell’auto sono state lievi: trasportata al pronto soccorso con codice verde.

La donna, alle forze dell’ordine giunte sul luogo del sinistro, ha riferito di aver compiuto una brusca manovra per evitare un veicolo che transitava dal lato opposto della carreggiata ad altissima velocità: le circostanze sono, dunque, da chiarire.

Il dato incontrovertibile rimane la pericolosità di questa arteria stradale.