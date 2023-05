Caltanissetta. Riunione in Prefettura per approfondire criticità riguardanti le condizioni di sicurezza della Via Due Fontane

CALTANISSETTA. Nell’ambito del “Tavolo Tecnico per la Viabilità Provinciale” istituito in seno ad un percorso per il miglioramento della situazione viaria della provincia, presso l’Ufficio del Governo si è tenuta oggi una riunione presieduta dal Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, alla presenza dei Sindaci di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino, e San Cataldo, Avv. Gioacchino Comparato, dell’Ing. Mario Denaro del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e del Comandante della Polizia Stradale di Caltanissetta Commissario Palilla Onofrio, volta ad approfondire le criticità riguardanti le condizioni di sicurezza della Via Due Fontane.

Nel corso della riunione, tenuto conto del consistente transito di autoveicoli e motoveicoli che interessa quotidianamente l’importante arteria di collegamento tra i Comuni di Caltanissetta e San Cataldo, dopo aver approfondito le caratteristiche strutturali della strada ed aver preso in esame gli interventi ipotizzabili al fine di risolvere le criticità e limitare le situazioni di rischio, generate anche da comportamenti imprudenti, sono state individuate, tra le azioni volte a mitigare le condizioni obiettive di pericolo, l’intensificazione dei servizi di controllo della circolazione a cura della Polizia Stradale di Caltanissetta e delle Polizie Municipali di Caltanissetta e San Cataldo, l’installazione di autovelox fissi e mobili a cura del Comune di Caltanissetta e il potenziamento dell’illuminazione pubblica nel tratto di competenza del Libero Consorzio Comunale.

A conclusione dell’incontro, il Prefetto – dopo aver messo in rilievo che, oltre alla sicurezza derivante dalle caratteristiche e dalle condizioni strutturali delle arterie stradali, la circolazione stradale si deve basare anche su un “personale senso della sicurezza percepita e indotta” – ha assicurato la celere emanazione dei provvedimenti autorizzativi, propedeutici alla legittima installazione delle postazioni di autovelox decise nella riunione odierna e ha comunicato che l’argomento verrà anche trattato in apposita riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.