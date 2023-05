Caltanissetta, mercoledì al Seminario un incontro per riflettere sulla realtà sociale e la speranza

“Lo sguardo sulla realtà per costruire una comunità di speranza”. E’ il titolo che L’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro, unitamente alla consulta diocesana per le aggregazioni laicali hanno voluto dare al convegno che si svolgerà il prossimo 17 maggio dalle ore 16.45 al Seminario diocesano di Caltanissetta.

Il convegno è un invito a riflettere in termini propositivi, sulla realtà sociale del nostro territorio.

L’osservazione delle le criticità del nostro tempo, amplificate dalla marginalità del contesto sociale della nostra realtà, non deve essere occasione per cercare responsabilità o per muovere critiche sterili, ma nella comunità cristiana, deve essere esercizio di speranza.

Introdurrà i lavori Giuseppe Parusso, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro.

Interverranno i relatori Renato Meli, coordinatore dell’osservatorio socio-politico della Conferenza episcopale siciliana, Piero Cavaleri, psicologo e Paquale Petix, sociologo.

Modererà gli interventi Edoardo Vagginelli, segretario della consulta diocesana per le aggregazioni laicali.

Concluderà i lavori il Vescovo di Caltanissetta S.E. Mons. Mario Russotto.