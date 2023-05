Caltanissetta, martedì 16 l’attore e regista Marco Bonini presenta il suo libro “L’arte dell’esperienza”

Si svolgerà martedì 16 maggio alle 18.30 un incontro letterario con l’attore e scrittore Marco Bonini.

L’evento, che si terrà nella libreria Ubik di Caltanissetta, fa parte delle iniziative promosse per “Il Maggio dei Libri” che invitano i cittadini a viaggiare con la mente e stuzzicare il loro interesse attraverso la lettura.

A confrontarsi con l’autore, nella libreria di via Kennedy a Caltanissetta, sarà presente la giornalista Ivana Baiunco.

Marco Bonini parlerà del suo libro “L’arte dell’esperienza” attraverso la doppia visione di attore e filosofo.

Il libro – come si sottolinea nella stessa descrizione presentata dalla casa editrice “La Nave di Teseo” è una riflessione necessaria sulla funzione pubblica dell’attore, ossia sull’importanza della rappresentazione dell’esperienza umana. È un libretto d’istruzioni che spiega in modo semplice e diretto i meccanismi intimi e filosofici che legano interprete, personaggio e spettatore. Rappresentare l’esperienza umana tramite la recitazione non è utile solo per divertirci o appassionarci con quello che vediamo su un palco in teatro, o su uno schermo, non è d’interesse collettivo solo come specchio emotivo e identitario, cosa che d’altra parte, già di per sé, sarebbe sufficiente. L’esperienza della recitazione può essere anche un potentissimo strumento didattico e pedagogico. Recitare aiuta ad acquisire competenze emotive fondamentali. Gli attori sono operai delle emozioni; i loro strumenti, i loro mattoni, sono i sentimenti umani e l’alfabetizzazione emotiva – imparare a conoscere, riconoscere e gestire le nostre emozioni e quelle altrui – è il primo passo per recitare bene, ma anche per risolvere gravi urgenze sociali come bullismo, discriminazioni, violenza di genere e razzismo.