Caltanissetta: Mariapaola Chiummo, vincitrice dello Zecchino d’oro alla Festa della Mamma di Allattamore

Sarà presente anche Mariapaola Chiummo, vincitrice della 65^ edizione dello Zecchino d’Oro, alla Festa della Mamma organizzata da Allattamore il prossimo 14 maggio.

Domenica, alla villa Cordova di Caltanissetta, musica, divertimento e animazione di ogni genere saranno protagoniste della mattina dedicata alle mamme e alle loro figlie.

La piccola, originaria di Scicli ma ormai da anni residente a Caltanissetta, ha conquistato giuria e pubblico con la canzone ‘Il panda con le ali’ scritta e arrangiata da Virginio (noto per la sua partecipazione a Sanremo e ad Amici) e Daniele Coro.

La piccola cantante, sarà accompagnata alla manifestazione dal papà Mauro e dalla mamma Daniela Stella con la quale condividerà questa festa.

“Il panda con le ali” sarà un perfetto inno a questa giornata che celebra ogni mamma nella sua speciale unicità. Il testo, infatti, rappresenta un inno alla diversità e alle caratteristiche che ci rendono unici e speciali. Un invito a non vergognarsi di ciò che si è ma soprattutto un monito a non disprezzare qualcuno solo perché diverso da noi. E ogni mamma è, per il proprio figlio, “un panda con le ali”.

L’associazione Allattamore, quest’anno presieduta da Rosalba Locascio, ha scelto come tema della giornata “RisvegliAMOci finalmente!” per incoraggiare le famiglie a vivere nella pienezza la socialità, darsi appuntamento nei parchi pubblici e poter condividere esperienze ed emozioni.

E dalle ore 10:00 alle ore 13:00 di domenica 14 ne darà un chiaro esempio.

Oltre all’animazione, anche quest’anno curata dalla spumeggiante Giorgia D’Angelo, saranno allestiti l’angolo giardinaggio, la dimostrazione di primo soccorso pediatrico, laboratori di teatro e creativi a tema, l’angolo dell’osteopata infantile, l’esibizione del coro LIS e coro Gospel e Gadget.

Hanno confermato la loro presenza la Croce Rossa Italiana, la scuola IeFP Euroform, Naponos.

E a confermare “l’affetto” a tutte le mamme anche quest’anno l’Ottica Cigna ha messo in palio un paio di occhiali da sole che verranno sorteggiati tra tutte le mamme presenti alla manifestazione.

L’evento, fortemente voluto dall’assessora per la Famiglia Cettina Andaloro e da tutta l’amministrazione comunale, è stato sponsorizzato anche da Verde Amico, Veruska, Infinitywellness e Vitanuova.

Nella foto in basso: Mariapaola con Virginio